UEFA Konferans Ligi son 16 turunda temsilcimiz Samsunspor, bu akşam İspanya deplasmanında Rayo Vallecano ile rövanş mücadelesine çıkacak. Bu akşam saat 23.00'te Vallecas Stadyumu’nda başlayacak karşılaşma öncesi ''Rayo Vallecano-Samsunspor maçı nerede izlenir, hangi kanalda?'' merak ediliyor. İşte Rayo Vallecano-Samsunspor canlı yayın bilgileri ve maç detayları...
Kırmızı-beyaz-siyahlı temsilcimiz eşleşmenin ilk maçında sahasında 3-1 mağlup olmuştu. Bu akşam ise tur atlamak için rövanşta etkili bir performans sergilemeye çalışacak. Kazanan takım çeyrek finalde Celje-AEK Atina eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek, mağlup olan ekip ise Avrupa macerasına veda edecek. Peki, Rayo Vallecano-Samsunspor maçı nerede izlenir, hangi kanalda?
RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi son 16 turunda sahne alacak Samsunspor, İspanya deplasmanında Rayo Vallecano karşısına çıkıyor. Rayo Vallecano-Samsunspor maçı şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek. Karşılaşma ayrıca Tabii platformu ve TRT Radyo 1 üzerinden de takip edilebilecek.
RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Temsilcimizin tur umutlarını sürdüreceği karşılaşma 19 Mart Perşembe günü oynanacak. Vallecas Stadyumu’nda oynanacak Rayo Vallecano-Samsunspor maçı Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak.
RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?
Rayo Vallecano-Samsunspor maçında düdük Almanya Futbol Federasyonu’ndan Sascha Stegemann’da olacak.