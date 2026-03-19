UEFA Konferans Ligi son 16 turunda temsilcimiz Samsunspor, bu akşam İspanya deplasmanında Rayo Vallecano ile rövanş mücadelesine çıkacak. Bu akşam saat 23.00'te Vallecas Stadyumu’nda başlayacak karşılaşma öncesi ''Rayo Vallecano-Samsunspor maçı nerede izlenir, hangi kanalda?'' merak ediliyor. İşte Rayo Vallecano-Samsunspor canlı yayın bilgileri ve maç detayları...

Kırmızı-beyaz-siyahlı temsilcimiz eşleşmenin ilk maçında sahasında 3-1 mağlup olmuştu. Bu akşam ise tur atlamak için rövanşta etkili bir performans sergilemeye çalışacak. Kazanan takım çeyrek finalde Celje-AEK Atina eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek, mağlup olan ekip ise Avrupa macerasına veda edecek. Peki, Rayo Vallecano-Samsunspor maçı nerede izlenir, hangi kanalda?

Şifresiz canlı yayınlanacak! Rayo Vallecano-Samsunspor maçı nerede izlenir, hangi kanalda?

RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda sahne alacak Samsunspor, İspanya deplasmanında Rayo Vallecano karşısına çıkıyor. Rayo Vallecano-Samsunspor maçı şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek. Karşılaşma ayrıca Tabii platformu ve TRT Radyo 1 üzerinden de takip edilebilecek.

Şifresiz canlı yayınlanacak! Rayo Vallecano-Samsunspor maçı nerede izlenir, hangi kanalda?

RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temsilcimizin tur umutlarını sürdüreceği karşılaşma 19 Mart Perşembe günü oynanacak. Vallecas Stadyumu’nda oynanacak Rayo Vallecano-Samsunspor maçı Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak.

Şifresiz canlı yayınlanacak! Rayo Vallecano-Samsunspor maçı nerede izlenir, hangi kanalda?

RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Rayo Vallecano-Samsunspor maçında düdük Almanya Futbol Federasyonu’ndan Sascha Stegemann’da olacak.



Haberle İlgili Daha Fazlası