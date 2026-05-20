CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabı üzerinden paylaştığı video ile sessizliğini bozarak hem siyaset dünyasına hem de kendisine yönelik eleştirilere çok sert yanıtlar verdi. "Bay Kemal" olarak hitap ettiği kendisine yönelik beklentilere kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu, "Eğilip bükülmem" mesajı verdi. CHP'nin her türlü kirlilikten arınması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir" diye konuştu.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından paylaştığı videoyla sert mesajlar verdi. Siyaseti temiz tutmanın "namus borcu" olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP’nin kirlenmişliğin sığınağı olamayacağını vurguladı. Şahsi ikbali için müzakere yapmayacağını belirten eski genel başkan, "Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez." diye konuştu.

"İFTİRALARINIZ VE TEHDİTLERİNİZ VIZ GELİR!"

Kendisine yönelik "susma" baskılarına ve iftiralara doğrudan meydan okuyan Kılıçdaroğlu, siyasi ikbali için asla pazarlık yapmayacağını vurguladı.

Videoda oldukça kararlı bir ton kullanan Kılıçdaroğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar... ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da, tehditleriniz de vız gelir" ifadelerini kullandı.

"CHP KİRLENMİŞLİĞİN SIĞINAĞI OLAMAZ"

Parti içi muhasebe ve temiz siyaset konusunda da sert mesajlar gönderen eski Genel Başkan, CHP'nin sıradan bir miras değil, Mustafa Kemal Atatürk’ten kalan "kutsal bir emanet" olduğunun altını çizdi.

Partinin her türlü kirlilikten arınması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir" diyerek partiye yönelik "kirlenme" uyarılarında bulundu.

"SİYASET NAMUS BORCUDUR"

Konuşmasında siyasi ahlakı bir "namus borcu" olarak niteleyen Kılıçdaroğlu, kirlenen siyasetin önce vicdanı çürüttüğünü, ardından milletin ekmeğine göz diktiğini belirtti. Hayatı boyunca boğazından tek bir haram lokma geçmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, çocuklarına bırakacağı tek mirasın dürüstlük ve verdiği bu ahlak kavgası olduğunu ifade ederek, "Aklımız nefsimize uymasın. Yolumuz dürüstlükten ayrılmasın" dedi.

