İstanbul Valiliği, yarın akşama kadar sürecek yerel kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Sel, su baskını ve ulaşımda aksama ihtimallerine karşılık vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

YARIN AKŞAMA KADAR SÜRECEK

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Denizlerimizde (Marmara) fırtına bekleniyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre;

Bölgemizin doğusunda beklenen sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra İstanbul’da yarın (Cuma) akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklenmektedir.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

