İstanbul için tarih ve saat verildi! Çok kuvvetli geliyor
İstanbul Valiliği, yarın akşama kadar sürecek yerel kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Sel, su baskını ve ulaşımda aksama ihtimallerine karşılık vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.
İstanbul Valiliği, yarın akşama kadar sürecek sağanak yağış ve fırtına beklendiğini duyurarak vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
- İstanbul'da bu akşamdan yarın akşama kadar yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
- Marmara Denizi'nde fırtına öngörülüyor.
- Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
İstanbul Valiliği hava durumuyla ilgili bir uyarı mesajı yayınladı. Sağanak yağış ve fırtına beklendiğini duyuran Valilik, tedbirli olunmasını istedi.
YARIN AKŞAMA KADAR SÜRECEK
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Denizlerimizde (Marmara) fırtına bekleniyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre;
Bölgemizin doğusunda beklenen sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra İstanbul’da yarın (Cuma) akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklenmektedir.
SEL VE SU BASKINI UYARISI
Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
