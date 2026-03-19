4 yıl geçmeyen hıçkırık! Nöbetlerin altından sessiz hastalıklar çıktı
4 yıl boyunca 2 gün aralıklarla devam eden hıçkırık nöbetleri geçiren 65 yaşındaki hasta, sağlığına kavuştu. Uzman isimler 48 saatten uzun süren hıçkırıklara dikkat çekerek beyin enfeksiyonları, akciğer hastalıkları, kalp krizi, kalp zarı iltihabının hıçkırıklara neden olabileceğini belirtti.
- Hanifi Özdemir, 4 yıl boyunca süren ve düzenini bozarak yemek yemesini, uyumasını ve konuşmasını zorlaştıran hıçkırık nöbetleri yaşadı.
- Hıçkırık nöbetleri 4-5 gün sürüyor, 1-2 gün kesildikten sonra yeniden başlıyordu.
- Doç. Dr. Rana Tuna Doğrul, hastanın dirençli hıçkırık şikayetinin tedaviyle tamamen ortadan kalktığını belirtti.
- Dr. Kübra Erdoğan, 48 saatten uzun süren, beslenme, uyku ve günlük yaşamı etkileyen hıçkırık durumlarında sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.
- Hıçkırığın beyin enfeksiyonları, akciğer hastalıkları, kalp krizi, bağırsak rahatsızlıkları, ilaç yan etkileri ve psikojenik nedenler gibi birçok sebebi olabileceği belirtildi.
Kahramanmaraş'ta yaşayan 65 yaşındaki Hanifi Özdemir, 4 yıl boyunca süren hıçkırıkla mücadele etti. Aralıklarla 4-5 gün süren ve kısa süreli kesintilerin ardından yeniden başlayan hıçkırık nöbetleri zaman içinde daha da arttı.
Uyuyamayan, yemek yiyemeyen ve konuşmakta zorlanmaya başlayan Özdemir, hastanede gördüğü tedavi sonrasında nöbetlerden 1 haftada kurtuldu.
“2 GÜN KESİLİYOR YENİDEN GELİYORDU”
Hıçkırık nöbetlerinin aniden başladığını söyleyen Özdemir, yaşadıklarını şöyle anlattı:
Hıçkırığın ne zaman geleceğini bilemiyordum, aniden gelebiliyordu. Hıçkırık gelince 4-5 gün boyunca hiç kesilmiyordu, gece gündüz sürüyordu, bu durum vücudumu zedeliyordu, yemek yiyemiyor ve uyuyamıyordum. Düzenim bozulmuştu, hıçkırığım 1-2 gün kesiliyor yeniden geliyordu çok perişan oluyordum.
“TAMAMEN ORTADAN KALKTI"
Doç. Dr. Rana Tuna Doğrul, hastanın daha önce farklı merkezlerde yapılan tetkiklerine rağmen şikayetlerinin sürdüğünü ifade ederek "Tedaviyle birlikte yaklaşık 4-5 gündür hastamızda hıçkırık görülmüyor. Uzun süredir devam eden dirençli hıçkırık şikayeti tamamen ortadan kalktı" dedi.
48 SAATTEN UZUN SÜRERSE DİKKAT
Dr. Kübra Erdoğan ise hıçkırığın diyafram kasının istemsiz kasılması sonucu ortaya çıkan genellikle geçici bir durum olduğunu söyledi. Erdoğan, hıçkırığın 48 saatten uzun sürmesi, hastanın beslenme, uyku ve günlük yaşamını etkilemesi halinde mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.
BİRÇOK NEDENİ VAR
Hıçkırığın birçok farklı nedene bağlı gelişebileceğini ifade eden Erdoğan, "Beyin enfeksiyonları, akciğer hastalıkları, kalp krizi, kalp zarı iltihabı, bağırsak sistemi rahatsızlıkları, ilaç yan etkileri ve psikojenik nedenler hıçkırığa yol açabilir” dedi.