İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in paylaşımı, şarkıcı Sinan Akçıl’ın tepkisini çekti. Akçıl verdiği sert tepkide “Devletin ciddi işleriyle ilgili espri yapılmaya çalışılmaz” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edildi.

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic gözaltına alındı.

KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINDI

Bilic, gözaltı işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürülerek kan ve saç örnekleri verdi. Sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Bilic, jandarmadaki imza işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

DANLA BİLİC: ‘DEVLETİMİZ TEST İSTEMİŞ, VERMEZ MİYİZ’

Serbest kaldıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bilic, gözaltı sürecine dair “Devletim test istemiş vermez miyiz. Aaaa neyse şafakta alınmadık da demeyiz” ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SİNAN AKÇIL: ‘DEVLETİN CİDDİ İŞLERİYLE İLGİLİ ESPRİ YAPILMAZ’

Bilic’in paylaşımı şarkıcı Sinan Akçıl’ın da dikkatini çekti. Bu sözlere kızan Akçıl, tepki gösterdi. Şarkıcı, “Ciddiyetsiz yaklaşım nedir? Devletin ciddi işleriyle ilgili espri yapılmaya çalışılmaz” ifadelerini kullanarak fenomeni eleştirdi.

Yaşanan polemik sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kullanıcılar ikiye bölündü. Bazıları Bilic’i eleştirirken, bazıları ise tepkilerin abartıldığını savundu.

