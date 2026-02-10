Suudi Arabistan Fonu'nun Al Nassr'a adil davranmadığı yeteri kadar destek vermediği iddiasıyla maçlara çıkmayı reddeden dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili belirsilizk sona erdi.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Al Nassr'ın kaptanı Cristiano Ronaldo, eski takım arkadaşı Karim Benzema'nın lider durumdaki Al Hilal'e transferine tepki göstermişti. Portekizli yıldız, Suudi Arabistan Fonu tarafından Al Nassr'a yeterince destek verilmediği iddiasıyle maçlara çıkmayı reddetmişti. Al Riyadh ve Al Ittihad maçlarında forma giymeyen Ronaldo, geleceğiyle ilgili nihai kararı verdi.

Cristiano Ronaldo

KRİTİK TOPLANTIDA KARAR ÇIKTI

ESPN'in haberine göre; Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile toplantı yaptı. Federasyonun, 41 yaşındaki futbolcunun isteklerini kabul ettiği öğrenildi. Böylece Portekizli futbolcu, yeniden Al Nassr için oynamaya karar verdi.

22 MAÇTA 18 GOL

49 puanla lider Al Hilal'in 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Al Nassr'ın yıldızı Ronaldo, bu sezon 22 karşılaşmada 18 gol atıp, 3 asistlik performans sergiledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası