Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması da giymiş olan Portekiz futbolunun yıldız isimlerinden Luis Nani, 40 yaşında olmasına rağmen en üst seviyede oynamaya devam eden Cristiano Ronaldo için "Euro 2028'de bile oynabilir" ifadelerini kullandı.

Portekiz futbolunun efsane isimlerinden ve bir dönem Fenerbahçe forması da terletmiş olan Luis Nani, milli takımının yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi. Şu anda Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Nasr'da oynayan Ronaldo'nun ilerleyen yaşına rağmen hâlâ üst düzey performans sürdürmesinin altını çizdi.

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Nasr'da forma giymekte

"İNSANLAR ŞAŞIRIYOR AMA BEN ŞAŞIRMIYORUM"

Ronaldo'nun pes etmeyen karakterinin onu futbol tarihinin en büyük futbolcularından birisi yaptığını belirten Nani, "Pes etmeyi reddetmesi, onu tüm zamanların en iyilerinden biri haline getirdi. Şu anda 40 yaşında ve hâlâ insanları şaşırtmaya devam ediyor ama beni değil" şeklinde konuştu.

Cristiano Ronaldo'nun geleceğine dair pozitif konuşan Nani, yıldız oyuncunun turnuvalarda Portekiz için önemli bir rol oynayacağını sürdüreceğini söyledi:

"Elemelerde bize sunduğu seviyeyi korumasını ve Roberto Martinez için Dünya Kupası'nda önemli bir oyuncu olmasını umuyorum. Goller kaybolmaz."

Cristiano Ronaldo'nun geleceğine dair pozitif konuşan Nani, yıldız oyuncunun turnuvalarda Portekiz için önemli bir rol oynayacağını sürdüreceğini söyledi

"UMARIM EURO 2028'DE OYNAR"

Nani, sözlerini "Euro 2028'de oynamasını istiyorum. Bu, fiziksel olarak nasıl hissedeceğine, sakatlıklardan uzak kalmasına ve 20 yılı aşkın süredir yaptığı gibi rekabet etmeye devam etme motivasyonunu bulmasına bağlı. Ama 43 yaşında Avrupa Şampiyonası'nda oynayabilecek birisi vars o da Cristiano'dur" diyerek noktaladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası