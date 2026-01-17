Dondurucu soğuk ve yoğun kar yağışı altında oynanan Kanada Premier Lig finalinde Atletico Ottawa, Cavalry FC’yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Karşılaşmanın sıra dışı görüntüleri aylar sonra medyada gündem oldu.

KARLAR ALTINDA TARİHİ FİNAL

Yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmada saha çizgileri neredeyse görünmez hale gelirken; görevliler, çizgileri her 15 dakikada bir temizlemek zorunda kaldı. Beyaza bürünen zeminde oyunun sık sık durması, mücadeleyi izleyen futbolseverler için sıra dışı anlar oluşturdu.

Zorlu hava şartlarına rağmen temposu düşmeyen finalde Atletico Ottawa, rakibi Cavalry FC’yi 2-1 mağlup ederek, Kanada Premier Ligi şampiyonu oldu. Kar yağışının başrolde olduğu karşılaşma, futbol tarihinin en ilginç finallerinden biri olarak kayıtlara geçti.

