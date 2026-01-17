“FIFA başkanı olmamam için beni yok etmeye karar verdiler” diyen Michel Platini, futbolun bugün romantizmden uzaklaşıp büyük sermayenin kontrolüne girdiğini savunurken, Infantino döneminde FIFA’nın Blatter yıllarından bile daha otoriter bir yapıya dönüştüğünü iddia etti.

FIFA başkanlığı yolunda ilerlerken futboldan men edilen Michel Platini, İsviçre’de ikinci kez beraat etmesinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski UEFA Başkanı, yaşadıklarının hukuki değil, tamamen siyasi bir tasfiye olduğunu savunurken, FIFA’nın bugün Sepp Blatter döneminden bile daha otoriter bir yapıya büründüğünü iddia etti.

The Guardian’a konuşan Platini, futboldan uzaklaştırılmasına giden sürecin bilinçli bir operasyon olduğunu öne sürerek, “Bir grup insan FIFA başkanı olmamam için beni ortadan kaldırmaya karar verdi” ifadelerini kullandı. Üç kez Ballon d’Or kazanan efsane futbolcu, yaklaşık on yıldır futbolun dışına itilmiş olmasına rağmen oyunun ruhuna olan inancını yitirmediğini söylüyor. Ancak günümüz futbolunun artık romantizmden çok paranın kontrolünde olduğunu vurguluyor:

“Futbolu seven milyonlarca insan var. Benimle aynı düşünen milyonlar da var. Ama bugün futbol her şeyden önce devasa bir endüstri.”

Platini’ye göre sorun yalnızca sahadaki oyun değil; futbolun yönetim anlayışı, oyunun özünden her geçen gün daha da uzaklaşıyor.

“MASUM OLDUĞUMU BİLİYORDUM”

Platini’nin kariyerini sarsan süreç, 2015 yılında eski FIFA Başkanı Sepp Blatter’dan aldığı 1,35 milyon sterlinlik ödemenin usulsüz olduğu iddiasıyla başladı. Söz konusu ödemenin, Platini’nin 1999–2002 yılları arasında Blatter’a yaptığı danışmanlığın karşılığı olduğu savunuldu.

Her iki isim de anlaşmanın sözlü olduğunu belirtirken, İsviçre mahkemeleri Blatter ve Platini’yi iki ayrı davada beraat ettirdi. Son karar geçen yıl temyizde kesinleşti. Efsane oyuncu, “Sonucun ne olacağından hiçbir zaman şüphe etmedim. Masum olduğumu biliyordum. Ama bu süreç ailem için çok yıkıcı oldu” dedi.

“FIFA BAŞKANLIĞINA GİDİYORDUM”

Platini, dava sürecinin tesadüf olmadığını savunuyor. Blatter’ın görevden ayrılmaya hazırlandığı dönemde FIFA başkanlığı için en güçlü aday olduğunu dile getiren Platini, “FIFA başkanı olmam gerekiyordu. Olan biten her şey bununla ilgiliydi” ifadelerini kullandı.

Bu sürecin politik olduğunu söyleyen Platini’ye göre FIFA içindeki mevcut yapı, değişim ihtimalinden korkuyordu.

“KOLTUKLARINI KAYBETMEKTEN KORKTULAR”

Platini, kendisine karşı hareket eden isimleri açıkça telaffuz etmese “O insanlar beni istemedi. Çünkü sistemden çok para kazanıyorlardı. Ben gelseydim birçok şeyi değiştirecektim.” sözleriyle durumu özetledi. Platini’ye göre FIFA’daki yönetici elit, futbolu geliştirmek yerine mevcut düzeni korumayı tercih etti.

Platini, mevcut FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun kendisine yönelik komplonun mimarı olmadığını ancak sürecin kazananı olduğunu söyledi: “Bundan faydalandı ama planın parçası değildi.” Infantino’nun UEFA genel sekreterliği döneminde başarılı olduğunu kabul eden Platini, FIFA başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra ise güç ve zenginlik çevrelerine fazlasıyla yakınlaştığını savundu.

“FIFA ARTIK DAHA AZ DEMOKRATİK”

Platini, Infantino döneminde FIFA’nın Blatter yıllarına kıyasla daha otoriter bir yapıya dönüştüğünü öne sürdü. “Blatter’ın hataları vardı ama FIFA’da daha fazla demokrasi vardı. Pandemi sonrası Infantino daha otokratik bir yönetim sergiledi” dedi.

Ona göre bugün FIFA’daki birçok yönetici futbolu değil, yönetici olmayı seviyor.

UEFA VE SÜPER LİG UYARISI

Platini, UEFA Başkanı Aleksander Čeferin’i doğrudan hedef almasa da UEFA’nın FIFA karşısında daha güçlü bir denge unsuru olması gerektiğini savundu. Avrupa Süper Ligi girişimlerinin hâlâ ciddi bir tehdit olduğunu belirten Platini, “Zengin ve büyük kulüpler kendi liglerini istiyor. Bu tehlike geçmiş değil” dedi.

“FUTBOL, FUTBOLDAN ANLAYANLARIN ELİNDEN ALINDI”

Platini’nin en sert eleştirilerinden biri, futbolun eski futbolcular yerine teknokratlar tarafından yönetilmesi oldu. “Bugün bazı yöneticiler için futbol ile basketbol arasında fark yok. Oyunu sevmiyorlar” diyen Platini, çözümün eski futbolcuların yönetime daha fazla dahil edilmesi olduğunu savundu.

70 yaşındaki efsane isim, aktif yönetime geri dönme gibi bir planı olmadığını söylüyor. Ancak tamamen kenara çekilmiş de değil: “Önümde hâlâ 10 yılım var. Büyük fikirlerim var.”

Platini, Kasım ayında Paris’te FIFA yetkililerine karşı açtığı davanın bir intikam değil, itibarını geri kazanma mücadelesi olduğunu vurguladı. Eski futbolcu, “Yalanlara boyun eğmeyeceğim. Kimsenin benim yaşadıklarımı yaşamasını istemiyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

