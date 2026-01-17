Xabi Alonso ile yollarını ayıran Real Madrid, kupada ikinci lig takımına elenmesinin şok etkisiyle gözlerini yeni teknik direktöre çevrildi. Florentino Perez’in ilk tercihi Jürgen Klopp olurken, Alman hocanın Vinicius şartı ve Arda Güler’in geleceği büyük merak konusu yarattı.

La Liga devi Real Madrid, art arda alınan kötü sonuçların ve rakibi Barcelona'ya kaptırılan liderlikle beraber teknik direktör Xabi Alonso'nun görevine son verilmişti ve takımın başına geçici olarak Alvaro Arbeloa getirilmişti. 14 Ocak Çarşamba günü oynanan İspanya Kral Kupası Son 16 maçında İspanya 2'nci Ligi'nde 17'nci sırada olan Albacete Balompie'ye 3-2 mağlup olup elenmesinin ardından Alvaro Arbeloa'dan da umudu olmayan İspanyol ekibinde teknik direktör arayışları devam ediyor.

İspanyol devinin sezonun kalan kısmında teknik direktörlük için kimle anlaşacağı büyük soru işareti bırakmışken, Sky Sports DE'nin haberine göre Florentino Perez'in en büyük isteği daha önce Borussia Dortmund ve Liverpool'da büyük başarılara imza atmış olan ve şu anda Red Bull GmbH'nin Küresel Futbol Başkanı olarak hayatına devam eden Jürgen Klopp ile anlaşmak.

İLK ADAY KLOPP

2023-2024 sezonunun sonunda Liverpool ile olan sözleşmesinin bitmesiyle Red Bull GmbH'nin Küresel Futbol Başkanı olarak futbolun içinde kalmaya devam eden Jürgen Klopp, Alonso'nun ayrılmasıyla Real Madrid'de teknik direktörü adayları arasında birinci sıraya yükselmiş durumda. Takım başkanı Florentino Perez'in Alman çalıştırıcıyı değerlendirdiği ve kulüp içerinde Klopp isminin yoğun biçimde konuşulduğu ifade edilirken, İspanyol ekibinin listesinde Klopp ile anlaşılamaması halinde başka adayların da olduğunun altı çizildi. 58 yaşındaki çalıştırıcı, yaz döneminde Real Madrid’den teklif gelmesi durumunda sahalara dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Haberin devamında ise Alman teknik adamın kariyer hedefleri arasında Real Madrid’in her zaman özel bir yer tuttuğu ve İspanyol devinde görev alma isteğinin profesyonel hayatında bir "ukde" olarak kaldığı belirtiliyor.

Şu ana kadar İspanyol devi ve Alman teknik direktör arasında resmi bir temas kurulmadı.

KLOPP VINICIUS'U İSTEMİYOR

Real Madrid'in Klopp isteği sürerken, Alman teknik adamın cephesinin ise tavrının net olduğu ifade edildi. Tecrübeli çalıştırıcı, Real Madrid macerası için Vinicius Junior'un takımdan ayrılmasını istediği, Florentino Perez'in ise bu süreçte Erling Haaland transferini hedeflediği öne sürüldü.

