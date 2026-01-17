Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Danylo Sikan için Belçika'dan resmi teklif aldı. Bordo-mavili kulüp, teklifin yükseltilmesini istedi.

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Danylo Sikan'a talip çıktı.

Danylo Sikan

BONSERVİS BEKLENTİSİ 4,5 MİLYON EURO

TRT Spor'da yer alan habere göre; Anderlecht, 24 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un kapısını resmi teklifle çaldı. Belçika ekibi, Ukraynalı hücum oyuncusu için kapıyı 4 milyon eurodan açtı. Trabzonspor ise 4.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay talep etti.

Trabzonspor ile Anderlecht arasında güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Danylo Sikan'ın transferi için pazarlıklar sürüyor.

