Trabzonspor, Süper Lig’de ikinci yarının ilk haftasında Kocaelispor'a konuk olacak. Bordo-mavili ekibin teknik patronu Fatih Tekke, 18 Ocak Pazar günü saat 17.00'de başlayacak müsabaka için sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.

TRT Spor'un haberine göre; Karadeniz temsilcisinin kalesinde Andre Onana görev alacak. Takımla çalışmalara başlayan Mustafa Eskihellaç'ın sol beke dönmesi bekleniyor. Sağ bek pozisyonunda Wagner Pina yer alacak. Trabzonspor'un savunma ikilisi ise Arseniy Batagov ile Chibuike Nwaiwu'dan oluşacak.

Orta sahada Tim Jabol Folcarelli ve Ozan Tufan'ın görev alması bekleniyor. İki oyuncunun önünde son haftaların formda ismi Ernest Muçi süre alacak. Milli takımdan dönen Christ Oulai'nin ilerleyen dakikalarda oyuna girmesi planlanıyor.

Hücum hattının solunda Kazeem Olaigbe, sağında Oleksandr Zubkov'un oynaması bekleniyor. Bordo-mavili ekibin ileri ucunda ise Felipe Augusto olacak.

