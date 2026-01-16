Son dokuz maçta dokuz gol attı, iki asist yaptı. Trabzonspor’un Arnavut yıldızı Süper Lig’den sonra kupada da fırtına gibi esti, gollerini sürdürdü. Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor yönetimi, Norveç’in Sarpsborg takımında forma giyen 22 yaşındaki golcü Daniel Karlsbakk’ı listesine aldı.

Trabzonspor’un Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, Süper Lig’de yakaladığı golcü kimliğini Ziraat Türkiye Kupası’na da taşıdı. Bordo mavili formayla son haftaların en formda isimlerinden biri olan 24 yaşındaki oyuncu, 6-1 yendikleri İstanbulspor maçında kaydettiği iki golle son dokuz maçta attığı gol sayısını dokuza yükseltti. Ligde son beş maçta yedi gol atan yıldız oyuncu kupadaki üç maçta da iki gol atarak formunu gösterdi. Muçi’nin iki de asisti bulunuyor.

10 PUAN KAZANDIRDI

Trabzonspor, Muçi’nin Süper Lig’de gol attığı son beş karşılaşmada üç galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet yaşayarak 10 puan topladı. Muçi, Trabzonspor formasıyla Süper Lig kariyerindeki en golcü sezonunu yaşıyor. 2023-2024 sezonunun devre arasında geldiği Beşiktaş’ta 13 lig maçında 3 gol atan Muçi, geçen sezon 27 maçta dört gol katkısı sağlarken bu sezon 14 maç sonunda yedi defa rakip fileleri havalandırarak iki sezondaki gol sayısına ulaştı.

Daniel Karlsbakk (Solda)

TRABZON’A YENİ SÖRLOTH

Brezilyalı golcü Felipe Augusto’ya Suudi Arabistan kulüplerinden gelen yüksek teklifler sonrası Trabzonspor yönetimi Norveç’in Sarpsborg takımında forma giyen 22 yaşındaki golcü Daniel Karlsbakk’ı listeye aldı. Genç oyuncu ‘Yeni Sörloth’ olarak lanse ediliyor.

