Galatasaray'ın transfer dönemini değerlendiren futbol yorumcusu Hasan Şaş, Gabriel Sara'ya gelen teklife ilişkin yaptığı açıklamada, sarı kırmızılılar için şampiyonluk kehanetinde bulundu.

Futbol yorumcusu Hasan Şaş, Galatasaray'ın transfer çalışmalarına dair gelen soruyu cevaplarken şampiyonluk yarışı hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"BAŞKA ÇARESİ YOK, KAYBEDER ŞAMPİYONLUĞU"

Galatasaray'ın bazı futbolcularına Avrupa'da kulüplerin ilgisinin olduğu iddia edilirken Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara için sporON YouTube kanalında Hasan Şaş'ın yaptığı yorum dikkat çekti.

Sarı kırmızılı ekibin transfer dönemini değerlendiren Hasan Şaş, "Sara'ya 20 milyon avronun üzerinde teklif gelirse kabul edilmeli mi?" şeklindeki sorusuya, "Şu kadroyu gördükten sonra kimi veriyorsun! Sara'yı da verirsen bir de kimseyi alamazsan... Galatasaray'ın çok geniş bir kadrosu olur, 20 milyon avroya verilir ama şu kadroyu gördükten sonra Galatasaray'ın oyuncuya ihtiyacı var. Başka çaresi yok, kaybeder şampiyonluğu." cevabını verdi.

