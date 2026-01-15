Süper Lig'in ilk devresini 23 puanla 8'inci sırada tamamlayan, 18'inci hafta mücadelesinde 18 Ocak Pazar Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kocaelispor, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Selçuk İnan, - "Hiç transfer yapmasak bile inşallah bu ligi çok güzel yerlerde bitireceğiz" dedi.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ikinci yarısı başlayacağı için heyecanlı olduklarını, taraftarı özlediklerini söyledi.

"TAKIMIMA GÜVENİYORUM"

Çok güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını belirten İnan, rakibin son dönemlerde formsuz gibi görünse de ligin en önemli ekiplerinden biri olduğunu ifade etti. Trabzonspor’un kadro kalitesi yüksek bir takım olduğuna değinen İnan, "Rakibin artılarını, güçlü olduğu tarafları biliyoruz, analiz ediyoruz. Aynı zamanda takımıma da güveniyorum. Bugüne kadar yaptığımız gibi, doğru bir planla, doğru bir oyunla rakip kadar koştuğumuz, mücadele ettiğimiz bir maç oynarsak inşallah buradan da kazanarak çıkarız" dedi.

Selçuk İnan

"MUÇİ'YE ÖNLAM ALACAĞIZ"

Trabzonspor’un son haftalardaki formda oyuncusu Ernest Muçi’ye özel önem alınıp alınmayacağına ilişkin soruya Selçuk İnan, "Tespit ettiğimiz belli başlı oyuncular var. Muçi, Zubkov ya da kim oynayacaksa bilmiyoruz ama önemli oyuncuları var. Bunlara önlem alacağız. Belki bireysel çok fazla düşünmeyeceğiz ama takım olarak bir duruşla, bir oyunla önem alacağız. İyi de bir oyuncu Muçi ama biz kendimize bakıyoruz. İnşallah ona bu maçta gol attırmayacağız" cevabını verdi.

Ernest Muçi

"İLK 7 HAFTA GİBİ DEĞİLİZ"

Selçuk İnan, ligin ilk 7 haftalsındaki kötü performansın hatırlatılması üzerine, "Sezon başındakiyle aynı durumda değiliz. Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Birçok transfer 4-5’inci haftada geldi. Fiziksel olarak çok eksik oyuncumuz vardı. Onları hazırlamak zordu. Birçok problemlerimiz vardı. En azından şimdi böyle problemlerimiz yok. Bir oyun anlayışımız, bir oyun şeklimiz var. Oyuncularımız son 8-9 haftada 1 mağlubiyetle geldiler. Dolayısıyla ilk 7 haftadaki gibi değiliz. Amacımız her oynadığımız maçta 3 puanı alabilmek, alamıyorsak da maçı kaybetmemek. Yine bu şekilde olacak. İnşallah daha fazla puan toplarız" değerlendirmesini yaptı.

"CEZAMIZ VAR, TRANSFER YAPMAK ZOR"

Transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine Kocaelişspor'un teknik patronu, "Bütün hocalar güçlenmek için kadronun geniş olmasını ister. Esasında 2-3 oyuncu ihtiyacımız var. Başkanımız bununla ilgili çok çalışıyor, emek sarfediyor. Şu anda benim bildiğim kadarıyla bir cezamız var, sıkıntılarımız var. Dolayısıyla da transfer yapmak zor gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Hayatında hiç şikayet etmediğini dile getiren Selçuk İnan, "Herkes iyi oyuncuları burada görmek ister ama dediğim gibi şu anda böyle bir şey söz konusu değil gibi sıkıntılarımızdan dolayı. Çalışmaya, kendi oyuncularımızı yukarı çekmeye devam edeceğiz. İyi oyuncularımız var, onlara güveniyorum. Hiç transfer yapmasak bile inşallah bu ligi çok güzel yerlerde bitireceğiz" sözlerini satrf etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası