Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, gündemdeki bahis konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İnan, hayatında hiç bahis oynamadığını söyledi.

Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamlayan Kocaelispor’da ibre salı günü oynanacak kupa maçına döndü. Yeşil-siyahlılar, bir günlük aranın ardından Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.

Antrenman öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan değerlendirmelerde bulundu.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR TFF duyurdu: Bahis cezası verilen 224 futbolcu ve 24 hakemin isim listesi

"HAYATIMDA HİÇ BAHİS OYNAMADIM"

Transferde yabancı oyunculara yoğunlaşacaklarını belirten İnan, hiç bahis oynamadığının altını çizdi. Selçuk İnan sözlerine şöyle devam etti:

"Hayatımda hiç bahis oynamadım. Hayatımda hiç öyle bir şeyim olmadı. Ekibimle de bu konuda hiç konuşma yapmadım. Zaten federasyon başkanımız bütün açıklamaları yaptı. Eğer bir suç varsa zaten adli makamlar da bu görülüyor. Daha önce de zaten görüşlerimi sizinle paylaştım. Ama transfer konusunda oyuncuların 'Türkiye’de bahis olayları var ve biz Türkiye'ye gelmek istemiyoruz' söylemiyle henüz karşılaşmadık. Bundan sonraki süreçte transfer görüşmesi yaparken böyle bir şeyle karşılaşarak zaten sizinle paylaşırım ama şu an için görüştüğümüz oyuncularla 'Bundan dolayı Türkiye'ye gelmek istemiyoruz. Orada oynamak istemiyoruz' diyen bir oyuncu olmadı. Dolayısıyla da böyle bir daralma söz konusu değil şu an için. Kafamızda belli başlı oyuncular var. Görüştüğümüz oyuncular var. Netlik kazandıktan sonra biz de girişimlerimizi yapacağız"

Haberle İlgili Daha Fazlası