Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takıma faydalı olacak, yatırıma dönüşecek oyuncular bulmaya çalıştıklarını belirterek, "Beklediğimiz ve temasta olduğumuz isimler var. Devre arası transferde istediğiniz oyuncuyu bulmak kolay değil. Bunun zorluğunu yaşıyoruz" dedi.

Trabzonspor'da teknik patron Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2'nci haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor'u 6-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HER ZAMAN KALBİMİZDE OLACAK"

Bir dönem İstanbulspor'u çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, "Yine eski dostlarla bir arada olmak, bu statta futbol oynamak, burada bulunmak, eski anıların canlanmasını sağladı. İstanbulspor, benim için asla unutulmayacak izler taşıyor. Her zaman kalbimizde olacak. Benim dönemimden kalan çok oyuncu var. Onlara da başarılar diliyorum" dedi.

Fatih Tekke - İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk

"HER HAFTA AYNI ŞEYLERİ KONUŞMAKTAN YORULDUM"

Maç hakkında fazla konuşmak istemediğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Müsabakada 11'e 11 oynanan futboldan memnun değilim. Rakibimizin çok eksiği vardı ancak eksik gibi oynamadılar. Gol yemememiz gerekiyordu. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Her hafta aynı şeyleri konuşmaktan yoruldum. Hemen bu maçı unutup, galibiyeti çok abartmadan Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçına hazırlanacağız. Kocaelispor deplasmanıyla ikinci yarıya başlayacağız. Bizim için ligin ikinci yarısı, ilk yarısından zor olacak. Buna hazırlanmamız gerek" şeklinde konuştu.

"DEVRE ARASINDA TRANSFER KOLAY DEĞİL"

Fatih Tekke, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Başkanımız ve yöneticilerimizle konuştuk, gayet olumluydu. Daha önce konuşup, hemfikir olduğumuz süreci değerlendirdik. Herkesin çabası var. Herkes takımda neler olması, hangi bölgelere kimlerin alınması gerektiğini biliyor. Transfer sadece hoca ve yöneticilerin istemesiyle olmuyor. Koşulların oluşması, alternatiflerinizin olması gerek. Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Biraz daha zaman var. Beklediğimiz ve temasta olduğumuz oyuncular var. Devre arası transferde istediğiniz oyuncuyu bulmak kolay değil. Biz bunun zorluğunu yaşıyoruz. Trabzonspor'un menfaatleri dolgusunda faydalı olacak, yatırıma dönüşecek oyuncular bulmaya çalışıyoruz. Sezon başından beri bu çalışmalar sürüyor. Mevcut kadroda olan oyuncular gibi bize, kendilerine ve oyurabzonspor'da yapılan transfer değerlendirme toplantısına değer katacak oyuncular arıyoruz. Süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da yapılan transfer değerlendirme toplantısı

