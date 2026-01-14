Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'dan Türkiye Kupası'nda yarım düzine gol
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında Trabzonspor, geriye düştüğü mücadelede İstanbulspor'u deplasmanda 6-1 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaştı.
Esenyurt'ta oynanan müsabakada 1-0 geriye düşen Trabzonspor, sahadan 6-1'lik skorla galip ayrıldı.
FIRTINA GOL YAĞDIRDI
Bordo mavililerin galibiyet gollerini 41 ve 60. dakikalarda Ernest Muçi, 57. dakikada Arseniy Batagov, 70. dakikada Kazeem Olaigbe, 85 ve 90+2. dakikalarda Danylo Sikan kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü 29. dakikada Mario Krstovski attı.
İSTANBULSPOR 10 KİŞİ BİTİRDİ
Ev sahibinde 54. dakikada kırmızı kart gören Fahri Ay, takımını 10 kişi bıraktı.
