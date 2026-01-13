Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, devre arası transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'den Oğuz Aydın ile temasa geçtiklerini ancak oyuncunun ayrılmak istemediğini kaydeden Doğan, Ahmed Kutucu'yu kiralık almak istediklerini söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, devre arası transfer çalışmaları hakkında A Spor'a açıklamalar yaptı.

"OĞUZ AYDIN GELMEK İSTEMEDİĞİNİ İLETTİ"

Sadettin Saran'la görüştükten sonra Oğuz Aydın'a transfer teklifi yaptıklarını söyleyen Başkan Doğan, "Oğuz Aydın konusu, Saadettin Saran’ı aradım; oyuncu ile alakalı görüşmek istediğimi söyledim. 'Görüşebilirsin' dedi başkan. Rakibimiz kontratlı oyuncusu sonuçta. Oğuz, Trabzonspor’a gelmek istemediğini bize iletti, burada oynamak istediğini belirtti. Biz de o konuyu kapattık." diye konuştu.

"KUTUCU, HOCAMIZIN BEĞENDİĞİ OYUNCUYDU"

Galatasaray'a Ahmet Kutucu'yu kiralamak istediklerini kaydeden Doğan, "Ahmed Kutucu, hocamızın beğendiği oyuncuydu. Galatasaray’dan izin alarak yine oyuncu ile görüştük. Galatasaray kulübü zorunlu satın alma gibi bir isteği var, biz kiralık olarak almak istedik. Bu konuda bir gelişme yok şu an." açıklamasını yaptı.

SERDAR SAATÇI'NIN AYRILIĞI HAKKINDA

"Serdar Saatçı'nın kiralık gönderilmesine dair konuşan Ertuğrul Doğan, "Serdar Saatçı ile alakalı, bu saatten sonra faydalı olamayacağını bize iletildi. Biz de transferini oraya kiralık olarak yaptık, sezon sonunda ne olacağını göreceğiz." dedi.

ONANA VE MUÇİ KALACAK MI?

Kiralık olarak forma giyen Onana ve Muçi'ye de değinen Başkan Doğan, "Onana pahalı bir oyuncu, rakamından bağımsız olarak Onana'nın niyeti kalıcı olmak değil. Eski formunu yakalayıp Avrupa’ya transfer olmak. Onun dışında oyuncu ile görüşme olmadı. Muçi, beğendiğimiz oyuncuydu, kiralık olarak bünyemize kattık. Rakamlar ortada, dolayısıyla hocamız yıl sonunda 'Ben bu oyuncuyu istiyorum' derse Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş Kulübü ile görüşüp bünyesine katacaktır." şeklinde konuştu.

