Devre arası transfer dönemine sessiz giriş yapan Galatasaray'ın, ilk takviyesini Belçika ekiplerinden Club Brugge'de forma giyen defansif orta saha oyuncusu Raphael Onyedika ile yaptığı öne sürüldü.

ONYEDIKA'DA İŞLEM TAMAM

Africafoot'un aktardığı habere göre; Galatasaray, Onyedika transferi için Club Brugge ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Raphael Onyedika

23 MİLYON AVROYA EL SIKIŞILDI

Haberde, Club Brugge'ün Onyedika için kapıyı 25 milyon avrodan açtığı ancak sarı kırmızılıların pazarlıklarda bu rakamı 23 milyon avroya düşürdüğü kaydedildi.

ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Onyedika ile bir yılı opsiyonlu 4 senelik sözleşme imzalayacağı ve 24 yaşındaki Nijeryalı ön liberoya senelik 1 milyon avro ücret ödeyeceği aktarıldı.

Club Brugge formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Onyedika, 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

