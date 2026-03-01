Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, hava sahalarının kapalı olması nedeniyle Almanya’nın Orta Doğu’daki vatandaşlarını tahliye edemediğini açıkladı. Almanya’nın en az 10 bin vatandaşı tahliye edilmeyi bekliyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası Orta Doğu’daki gelişmeleri değerlendirerek, Almanya’nın bölgedeki vatandaşlarını şu anda tahliye edemeyeceğini açıkladı.

Wadephul, hava sahalarının tamamen kapalı olması nedeniyle askeri uçaklar dışında hiçbir uçağın bölgeye ulaşamayacağını belirtti ve “Herkese bölgeden karayolu veya diğer yollarla ne zaman ve nasıl ayrılabilecekleri konusunda doğru bilgi vermeye çalışıyoruz. Bunun ne zaman mümkün olacağını şu anda tahmin etmek imkansız” ifadelerini kullandı.

10 BİN ALMAN KÖRFEZ BÖLGESİNDE

Dışişleri Bakanlığı’nın bölgede mahsur kalan vatandaşlara doğru bilgiler sağlamaya çalıştığına dikkat çeken Wadephul, tüm Alman temsilciliklerinin vatandaşların güvenliği için yoğun çaba gösterdiğini kaydetti. Bakanlık verilerine göre, en az 10 bin Alman vatandaşı hâlâ Körfez bölgesinde bulunuyor.

LUFTHANSA UÇUŞLARI ASKIYA ALDI

Öte yandan Alman hava yolu şirketi Lufthansa, ABD ve İsrail’in İran’a saldırması ve İran’ın misillemesi üzerine Orta Doğu’daki birçok destinasyona uçuşları askıya aldı. Tel Aviv, Beyrut, Amman, Erbil ve Tahran uçuşları 7 Mart’a kadar, Dubai ve Abu Dabi’ye gidiş-dönüş seferleri ise 1 Mart’a kadar durduruldu.

Bu durum, Lufthansa ile seyahat eden yolcuların kendi imkanlarıyla bölgeden ayrılmak için alternatif arayışına girmesine yol açtı.

