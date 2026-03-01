Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da gözaltına alındığı irtikap soruşturmasında, dev zincir marketlerin yöneticileri sessizliğini bozdu. Mağdur sıfatıyla ifade veren yetkililer, "öğrenci bursu" ve "vakıf yardımı" adı altında kendilerinden şube başına aylık 25 bin liraya varan paralar istendiğini, ödeme yapmayanların ise zabıta baskınları, mühürlemeler ve kapı önüne dökülen taşlarla adeta "cezalandırıldığını" iddia etti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen irtikap soruşturması kapsamında, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz gün operasyon düzenledi. Operasyonda, Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri ve ifadeleri tamamlanırken, dosyada mağdur olarak yer alan 6 zincir market yetkilisi de savcılığa giderek ifade verdi.

Market yetkilileri ifadelerinde, belediyenin kendilerinden zorla reklam ücreti almaya çalıştığını ve vermemeleri durumunda marketlere yönelik denetim gerçekleştirerek, mühürlediğini ifade etti.

Tanju Özcan'ın 'haraç' istediği iddia edilen mağdurlar konuştu: Para vermeyene mühür...

44 MARKET 5 GÜN MÜHÜRLENDİ

Mağdur sıfatında ifade veren A101 Market Mağaza Geliştirme Müdürü Adem Keskin, reklam vermedikleri için 44 marketin 5'er gün mühürlendiğini ifade ederek, "2024 yılında belediyeye davet edildik.

Başkan Yardımcısı Süleyman Can, belediyeye bağlı bir şirketin reklam işine girdiğini söyleyip, reklam verilip verilemeyeceğini sordu. Belediyede market yetkililerinin çağrıldığı bir toplantıda Tanju Özcan, reklam gelirleriyle öğrencilere burs verildiğini belirterek, reklam talep etti.

Şirket üst yönetimi ulusal reklam gerekçesiyle bunu kabul etmedi ve sonrasında zabıta denetimleri başladı. NACE2 belgesi gerekçesiyle tutanaklar tutuldu ve 44 mağaza 5'er gün mühürlendi" şeklinde konuştu.

"100 BİN LİRAYA ANLAŞTIK"

Bolu'daki bir yerel zincir marketin sahibi İbrahim Erdini, kendilerine sunulan reklam sözleşmesini 100 bin lira artı KDV ücreti karşılığında kabul ettiğini, sonrasında marketlerinde denetim yapıldığını ama usulsüzlük bulunmadığı için işlem yapılmadığını söyledi.

"MARKET BAŞINA AYLIK 25 BİN LİRA"

Her market için aylık ödeme istendiğini ifade eden yerel bir marketin genel müdürü Hamza Dağ ise ifadesinde, kurulacak vakfa reklam karşılığı yardım talep edildiğini ve her market için aylık ödeme istendiğini, kabul etmeyince yaklaşık bir hafta sonra ikinci kez çağrıldığını belirterek, Tanju Özcan'ın 'Vakıf kurulacak, yardımlar yapılacak' diyerek market başı aylık 25 bin TL istediğini, ulusal marketlere ise 15 bin TL teklif ettiğini öne sürdü.

"TOPLANTIDAN SONRA DENETİMLER BAŞLADI"

Toplantının ardından kendilerine verilen zarflarda teklif formlarının bulunduğunu aktaran Carrefour Şube Müdürü Ahmet Gülsever, "Toplantının başında market isimli zarflar dağıtıldı ve içinde teklif formu bulunuyordu. Tanju Özcan vakıf kurulduğunu söyleyerek reklam istenildiğini, teklifte 15 bin veya 25 bin TL gibi rakamlar gördüklerini ve bu fiyatın altında olmayacağını söyledi. Toplantıdan 1-2 gün sonra denetimler başladı. Üst yönetim, belediye ile reklam anlaşması yaptı" dedi.

PARAYI VERMEYENE ENGEL ÜSTÜNE ENGEL

Talebin reddedilmesi üzerine para cezaları kesildiğini vurgulayan Şok Market'in eski bölge sorumlusu Aytaç Baycan, "En düşük seçeneğin şube başı 25 bin TL olduğu söylendi. Talebin reddedilmesi üzerine denetimler neredeyse her hafta tüm şubelere yayıldı, para cezaları kesildi. Sevkiyat kamyonlarının indirme yapması zorlaştırıldı, müşterilerin parkını engellemek için zemine üçgen taşlar konuldu" ifadesini kullandı.

TANJU ÖZCAN NE DEMİŞTİ?

Özcan, belediyeye gelir sağlamak amacıyla marketlere zorla reklam sözleşmesi imzalatmadığını, kurulacak vakıf için destek talep ettiğini öne sürmüştü:

"2024 yılı içerisinde Bolu’da faaliyet gösteren genelde kurumsal olarak şubeleri bulunan marketlerin yetkililerini ben kendim görüşmek için Bolu Belediyesi hizmet ana binasına çağırdım.

Ben bu yetkili şahıslara Bolu merkezli bir vakıf kurma hazırlığında olduğumuzu, bu vakfın nihai hedefi huzur evi yaptırmak, öğrencilere yardım etmek gibi faaliyetinin olacağını kendilerine söyledim.

Kendilerine kurmayı düşündüğümüz vakfı desteklemeleri konusunda ricada bulundum. Bu şahıslardan kesinlikle doğrudan, zorla ve baskıyla para isteme ya da menfaat temin etme durumum olmadı. Amacımız, kurma aşamasında olduğumuz yardım vakfını desteklemekti. Bu vakıfla ilgili başkanlığımızca zaman zaman Bolu'da yaşayan sanayi esnafı, büyük esnaflar, iş adamlar, hayırseverler ile toplanarak istişare yaptığımız oldu. Kesinlikle kimseden zorla ve baskıyla bu yönde bir talebimiz olmadı"

