Siyah-beyazlılarda 7'nci ayrılık Demir Ege Tıknaz ile gerçekleşiyor. Başkan Serdal Adalı'nın, "Teklif geldi, gitmek istiyor" dediği genç futbolcu ile ilgili son durum belli oldu.

Ara transfer döneminde Gabriel Paulista, Jonas Svensson, Mert Günok, David Jurasek, Elan Ricardo (kiralık) ve Yakup Arda Kılıç (kiralık) ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta 7'nci veda gerçekleşiyor. Başkan Serdal Adalı'nın, forma sırt sponsorluğu için düzenlenen basın toplantısında "Teklif geldi, gitmek istiyor" dediği Demir Ege Tıknaz, yeniden Portekiz Ligi'nde mücadele etmek için gün sayıyor.

Demir Ege Tıknaz

SON TEKLİF 7,5 MİLYON EURO

21 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Braga, teklifi 5 milyon eurodan 7,5 milyon euro seviyesine çıkardı. İki kulüp arasında anlaşmanın yakın olduğu, Demir Ege'nin de Portekiz'e dönmek istediği öğrenildi.

Bu sezon 17 maçta 701 dakika süre alan ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı veren Demir Ege Tıknaz, 2024-2025 sezonunu Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık geçirmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası