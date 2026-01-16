Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı futbol takımının forma sırt sponsorluğu için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Devre arası transfer gündemine dair iddialara açıklık getiren Adalı, takımdan ayrılmak isteyen futbolcuyu duyururken; Jörgensen, Nuno Tavares ve Emmanuel Agbadou konusunda son durumu paylaştı.

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, "Teknik ekibimiz transfer konusunda sıkı çalışması var. Bir hafta içinde üstünde çalıştığımız futbolcularla ilgili sonuç alırız" derken; Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva ve Tammy Abraham hakkında konuştu.

"PARAYLA İLGİSİ YOK"

Beşiktaş Başkanı, "Kış sezonunda transfer yapmak çok zor. Boşta kalan oyunculardan daha çok, bizim istediğimiz ve takımında oynayan futbolcular üzerinde yoğunlaşmış durumdayız. Tahmin ediyorum bir hafta içinde görüştüğümüz transferler için sonuç alırız. Kış sezonunda transfer yapmak maliyetli. Bir sene içinde kurumsal yapıyı düzeltmek ve futbol takımını düzeltmek kolay değil. Enkaz edebiyatından uzak duruyorum. Mali olarak transferlerin üstünde çalışıyoruz ama gecikmesinin parayla pulla alakası yok" ifadelerini kullanı.

Serdal Adalı

"DEMİR EGE GİTMEK İSTİYOR"

Serdal Adalı, ""Demir Ege'ye teklif geldi, gitmek istiyor. Görüşüyoruz. Her ne kadar konuşmak istemesem de Rafa da gidecekler listesinde var. Araham'a da gelen bir teklif var, gitmesine çok sıcak bakmıyoruz. Onun haricinde teklif gelen herhangi bir futbolcu yok. Gelirse de oturur teknik kadroyla değerlendiririz" açıklamasını yaptı.

Demir Ege Tıknaz

"SAVUNMA, SOL KANAT, STOPER VE 6 NUMARA BAKIYORUZ"

Siyah-beyazlı kulübün bir numartası, ""Teknik ekibimizin savunma bölgesine istekleri var. Paulista ve Jurasek gitti, böyle bir ihtiyaç doğdu ki oyuncular gitmeden de istekleri o yöndeydi. Hocanın 'forvet alalım' gibi bir isteği yok; sol kanat, stoper ve emin olduğumuz bir 6 numara bakıyoruz" sözlerini sarf etti.

"RAFA'NIN MAAŞI ÖDEYECEĞİMİZ PARA"

Serdal Adalı, "Benfica, Rafa Silva ile ilgili bir girişimde bulunmuştu. İstediğimiz şekilde teklif gelirse Rafa gider, Benfica'da oynar ama o çizgiye gelmedikten sonra Rafa burada kalır. Bizim için çok önemli değil, Rafa'nın maaşı ödeyeceğimiz para. Kalır ve Beşiktaş'ın futbolcusu olarak hayatına devam eder" dedi.

Rafa Silva

JÖRGENSEN, NUNO TAVARES, AGBADOU

Transfer gündemindeki isimlere tek tek değinen Beşiktaş Başkanı, "Jörgensen gelmek istiyor. Oradaki sıkıntı kulübünün kiralama limitinin dolu olması, o limiti açmalarını bekliyoruz. Bu biraz zaman alacak. Belki de en son gelebilecek transferlerden biri. Nuno Tavares konusunda oyuncuyla ilgili bir sıkıntı olmadığını söylüyor arkadaşlar. Kulübüyle görüşüyoruz. Bugün de bitebilir, bir haftaya da bitebilir. Agbadou için kulübüne teklif verdik, bekliyoruz. Futbolcu ile sıkıntı yok. Kulübü 'evet' dediği gün transfer biter" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası