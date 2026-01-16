SPOR SERVİSİ
Beşiktaş'ta Filip Jörgensen için karar günü: Kaleci alternatifleri hazır
Süper Lig'in ilk devresini beklentilerin uzağında tamamlayan Beşiktaş, devre arasında art arda gelen ayrılıkların ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Chelsea forması giyen Filip Jörgensen'e 2 de alternatif bulan siyah-beyazlılar, yeni kalecisine kavuşmak için gün sayıyor.
Beşiktaş'ta kaleci transferi planı ortaya çıktı.
- Beşiktaş, Danimarkalı Filip Jörgensen'i kadrosuna katmak istiyor. Chelsea, Jörgensen için bugün cevap verecek.
- Jörgensen transferi gerçekleşmezse Beşiktaş, Stefan Ortega veya Bento'yu kadrosuna katacak.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda deneyimli file bekçisi Mert Günok ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta bir numara transferi için plan belli oldu.
23 yaşındaki Danimarkalı kaleci Filip Jörgensen'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'a, İngiliz kulübü Chelsea'nin bugün kesin cevabını vereceği öğrenildi.
JÖRGENSEN OLMAZSA ORTEGA VEYA BENTO
Siyah-beyazlıların, Chelsea'nin cevabını beklemeden Manchester City ile yollarını ayırması beklenen Alman Stefan Ortega ve Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a veda etmeye hazırlanan Brezilyalı Bento için girişimlere başladığı öğrenildi.
