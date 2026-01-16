Süper Lig'in ilk devresini beklentilerin uzağında tamamlayan Beşiktaş, devre arasında art arda gelen ayrılıkların ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Chelsea forması giyen Filip Jörgensen'e 2 de alternatif bulan siyah-beyazlılar, yeni kalecisine kavuşmak için gün sayıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda deneyimli file bekçisi Mert Günok ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta bir numara transferi için plan belli oldu.

23 yaşındaki Danimarkalı kaleci Filip Jörgensen'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'a, İngiliz kulübü Chelsea'nin bugün kesin cevabını vereceği öğrenildi.

Filip Jörgensen

JÖRGENSEN OLMAZSA ORTEGA VEYA BENTO

Siyah-beyazlıların, Chelsea'nin cevabını beklemeden Manchester City ile yollarını ayırması beklenen Alman Stefan Ortega ve Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a veda etmeye hazırlanan Brezilyalı Bento için girişimlere başladığı öğrenildi.

