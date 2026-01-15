Ara transferde Gabriel Paulista, Jonas Svensson, Mert Günok ve David Jurasek ve ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, sezon başında Brezilya ekibi Athletico Paranaense'ye kiralık gönderdiği Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu, devre arasında yeniden kiraladı. Kulüpten transfer için açıklama geldi.

Beşiktaş'tan sezon başında Brezilya temsilcisi Athletico Paranaense'ye kiralanan Elan Ricardo'nun sözleşmesi sona erdi. Siyah-beyazlılar, güncel piyasa değeri 2,2 milyon euro olan 21 yaşındaki Kolombiyalı oyuncunun ülkesinin takımlarından Deportes Tolima'ya kiraladığını duyurdu.

Elan Ricardo

"YENİ TAKIMINDA BAŞARILAR"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Athletico Paranaense Kulübü’ne geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Elan Joseph Ricardo Ochoa, 2025-2026 sezonu sonuna kadar Kolombiya Ligi ekiplerinden Club Deportes Tolima SA Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Elan Ricardo’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Kolombiya temsilcisi Club Deportes Tolima, sosyal medya hesabınden yaptığı açıklama ile Elan Ricardo transferini açıkladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası