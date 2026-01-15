Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Jota Silva sabırsızlanıyor. Sezonun ilk bölümünde iniş çıkışlar yaşadıklarını söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıda sürekli yükseleceklerini iddia etti.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Jota Silva, takımdaki durumu ve geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Portekizli oyuncu, “Beşiktaş, hedefleri her zaman zirve olan çok büyük bir camia. Bu takımda forma giyiyorsan, sahada mücadele etmek ve kupalar için iddialı olmak zorundasın. Sezonun başında iniş çıkışlar yaşadık ancak şu an çok daha iyi bir noktadayız. İkinci yarının bizim adımıza çok daha olumlu geçeceğine inanıyorum ve buna hazırız” dedi.

DERBİYE DİKKATİ ÇEKTİ

Takımın hedeflerine ulaşması için üzerine düşeni yapacağını söyleyen Jota Silva, “Fenerbahçe maçında gerçek gücümüzü herkes gördü. İkinci yarıda bu gücü çok daha fazla izlettireceğiz” diye konuştu. Rafa Silva konusuna fazla değinmeyen Portekizli, “Son gelişmelerle ilgili konuşmak bana düşmez. Zaten bu konuları aramızda da çok konuşmuyoruz. Sadece Rafa’yı ve kulübü ilgilendiren bir durum. Umarım iki taraf için de en iyi şekilde çözülür” sözlerini kullandı.

