Teknik Direktör Xabi Alonso ile yolları ayıran ve takımın başına eski oyuncusu Alvaro Arbeloa'yı getiren Real Madrid'in yeni bir transfer hamle yapacağı ve bu gelişmenin milli futbolcumuz Arda Güler'in takımdaki konumunu olumsuz etkileyebileceği iddia edildi.

Carlo Ancelotti'nin ayrılığı sonrası Xabi Alonso ile büyük çıkış yakalayan Arda Güler, İspanyol teknik adamın ayrılığının ardından çarpıcı bir iddia ile gündeme geldi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR TFF'den Fenerbahçeli yıldıza men cezası

GERİ DÖNECEĞİ İDİDASI

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa'nın, eflatun beyazlıların altyapısından yetişen ve sözleşmesinde geri alma maddesi olan Nico Paz'ı takıma istediği ve bu durumun Arda Güler'i etkileyeceği belirtildi.

Pedri - Arda Güler

"ARDA İÇİN TEHDİT OLUŞTURUYOR"

El Nacional'de yer alan habere göre; Nico Paz, Real Madrid'e geri dönmesi durumunda Arda Güler için büyük tehdit oluşturacak. Bu transfer sonrası milli futbolcunun takımdaki yerini büyük oranda kaybedeceği ve ayrılık kararı bile alabileceği belirtildi.

"AYRILIĞIN TETİKLEYİCİSİ OLABİLİR"

Haberde, Como forması giyen Nico Paz'ın transferinin Arbeloa döneminin ilk hamlesi olacağı ve Arda Güler'in ayrılığının tetikleyicisi olabileceği öne sürüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası