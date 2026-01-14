Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Turkcell Süper Kupa'nın ardından cezaları açıkladı. PFDK, sarı lacivertlilerin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde'ye bir maç men, Mario Lemina ve Jhon Duran'a ise para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde'ye 1 maç men ve 400 bin lira para cezası verdi.

TFF'nin açıklamasına göre PFDK, Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa müsabakası sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında yer alan rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Oosterwolde'ye 1 maç men ve 400 bin lira para cezası uyguladı.

Kurul, aynı maçtan sonra sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlardaki sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Galatasaraylı Mario Lemina ile Fenerbahçeli Jhon Duran'a 400 biner lira para cezası verdi.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

1-GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARIO RENE JUNIOR LEMINA’ nın, 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JHON JADER DURAN PALACIOS’un, 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE’nin, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Karar verilmiştir.

