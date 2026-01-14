Ara transfer döneminde David Jurasek, Paulista, Mert Günok ve Jonas Svensson ile yollarını ayıran Beşiktaş, orta saha takviyesi için görüştüğü Salih Özcan'da frene bastı. Siyah-beyazlılar, milli oyuncunun transferinde görüşmeleri dondurma kararı aldı.

Beşiktaş'ın, bir süredir transfer görüşmeleri yaptığı Bundeliga ekibi Borussia Dortmund'un oyuncusu Salih Özcan konusunda yeni bir karar aldığı öğrenildi.

MAAŞ VE BONSERVİSTE İLERLEME YOK

Orta sahaya takviye için milli futbolcuyu gündemine alan siyah-beyazlılar, 3,5 yıllık kontrat için görüşmelerini sürdürürken, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kaldığı için bonservis konusunu oyuncunun çözmesini talep etmişti. Maaş görüşmelerinde aradaki fark devam ederken, Salih Özcan'ın Borussia Dortmund'la ayrılık için yaptığı temaslarda da ilerleme olmadı.

Borussia Dortmund, 2022'de Salih Özcan ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı

GÖRÜŞMELER DONDURULDU

HT Spor'da yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, sürecin uzaması nedeniyle bu transferde frene bastı ve görüşmeler şimdilik donduruldu. Beşiktaş, orta saha için listedeki diğer adaylarla görüşmelerini sürdürüyor.

