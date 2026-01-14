Tammy Abraham için Aston Villa ile anlaşılırsa Saint-Gilloise’nın dev golcüsü Promise David’e gidilecek

Murad Tamer - Beşiktaş’ta santrfor bölgesinde büyük hareketlilik yaşanıyor. Tammy Abraham için Aston Villa’nın devreye girmesi üzerine teknik direktör Sergen Yalçın’a düşüncesi soruldu. Tecrübeli teknik adam, en az Abraham kalitesinde bir golcünün transfer edilmesi şartıyla transfere onay verdi. Beşiktaş ve Aston Villa arasında bonservis bedeli pazarlıkları devam ediyor. Transferin de birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

PİYASASI ARTTI

Abraham’ın takımdan ayrılması durumunda yerine alınacak isim ise şimdiden belli. Union Saint-Gilloise forması giyen Promise David... Nijerya asıllı golcü oyuncu için Beşiktaş sezon öncesinde 8 milyon avroluk sözleşme teklifinde bulunmuştu. 1,95 boyundaki dev golcünün piyasa değeri şu anda 12 milyon avro. Beşiktaş, Abraham transferinde istediği bonservis ücretini elde ederse Promise David transferinde kullanacak.

