Dünya krizlerle çalkalanırken yatırımcılar Türkiye’ye yöneldi. Stratejik konum, büyüyen ekonomi ve güvenli liman avantajı, gayrimenkulü gözde yatırım aracı haline getirdi.

NECMİ ÇİÇEKÇİ- Dünya genelinde ülkeler arasında artan gerilimler ve global ölçekteki ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları daha güvenli pazarlara yönlendiriyor. Stratejik konumu, güçlü iradesi ve büyüyen ekonomisiyle Türkiye, özellikle uluslararası yatırımcılar için güvenli limanların başında geliyor.

YATIRIMCI TÜRKİYE’YE YÖNELİYOR

Son yıllarda dünyada artan jeopolitik gerilimler, bölgesel savaşlar ve ekonomik dalgalanmalar yatırımcıların risk algısını yeniden şekillendiriyor. Özellikle Orta Doğu’daki siyasi gerilimler ve küresel ekonomideki kırılganlık, yatırımcıları daha istikrarlı ve uzun vadeli potansiyel sunan ülkelere yönlendiriyor.

Bu süreçte Türkiye; Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun kesişim noktasındaki stratejik konumu, gelişmiş ulaşım ağları ve büyüyen ekonomisiyle öne çıkıyor.

Uluslararası yatırımcıların Türkiye’yi “güvenli liman” olarak değerlendirdiği ve yatırım fırsatlarını yakından takip ettiği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre küresel kriz dönemlerinde yatırımcıların en çok yöneldiği alanların başında gayrimenkul geliyor. Türkiye’de konut ve ticari gayrimenkul yatırımları uzun yıllardır yatırımcılar için önemli bir değer saklama aracı olarak görülüyor.

