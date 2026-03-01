10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, kutuplardan antivirüs ilaçlarına kadar kritik keşifler peşinde. Planktondan mineralizasyonlara, deniz yosunlarından biyogübreye bilim ekibi 15 projeyle bölgenin sırlarını çözüyor.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uhdesinde ve TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda düzenlenen 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, bu yıl 15 araştırma projesiyle sürüyor.

10. Antarktika Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, yürütülen projelerin büyük önem taşıdığını belirterek, her yıl Antarktika’nın yaz döneminde Lystad ve Marguerite körfezlerinde plankton ve pigment yapılarına yönelik incelemeler de gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Başar ayrıca, bu çalışmaların bölgedeki denizel ekosisteminin izlenmesi açısından önemli veriler sunduğunu da vurguladı.

Bilim grubu, “Horseshoe Adası’ndaki Mineralizasyonların Tektonik ve Magmatik Evriminin Yeniden Yapılandırılması ve Bu Süreçlerin İlişkisi” Projesi’yle “hidrotermal akışkanların ve bakır mineralizasyonlarının kaynağını hangi magmatik olayların oluşturduğunu” araştırdı.

Ekibimiz, kutuplardaki mikroorganizmaların yapısını inceleyerek gelecekte biyogübre olarak kullanılabilecek yeni çözümler geliştirmek amaçladı.

ANTİVİRÜS İLAÇLARININ HAM MADDESİ

Aynı gruptan araştırma görevlisi Gözde Yeşiltaş İmamoğlu da “Virüs kaynaklı pandemiye karşı etkili bir ilaç geliştirmek için bölge büyük önem arzediyor. Kutuplardaki saf deniz yosunları antivirüs ilaçlarının ana ham maddesi olma yolunda önemli bir tespit” şeklinde konuştu.

