Umut Vakfı’nın 2025 Silahlı Şiddet Haritası, Türkiye’de şiddet olaylarında son iki yılda genel düşüşe rağmen kasten öldürme vakalarında yüzde 42’lik artış yaşandığını ortaya koydu. 3 bin 422 olayda 2 bin 225 kişi hayatını kaybederken, cinayetlerin büyük bölümünün ruhsatsız silahlarla işlendiği belirtildi. Zirvede ise Marmara Bölgesi yer aldı.

GAMZE ERDOĞAN / ANKARA - Umut Vakfının hazırladığı 2025 Silahlı Şiddet Haritası, Türkiye’deki suç tablosuna dair çarpıcı veriler sundu. 2016’da yükselişe geçen ve 2022’de zirve yapan şiddet eğrisi son iki yılda gerileme gösterse de bazı suç türlerindeki artış endişe oluşturuyor.

2025 yılında toplam 3 bin 422 şiddet olayı yaşandı. Bu olaylarda 2 bin 225 kişi hayatını kaybederken, vakaların 2 bin 784’ünde ateşli silahlar kullanıldı. Genel asayiş olayları 31 bin 473’e gerileyerek bir düşüş sergilese de kasten öldürme vakaları yüzde 42 oranında arttı.

Cinayetlerin büyük çoğunluğunun ruhsatsız silahlarla işlenmesi dikkat çekti.

Yıl boyunca narkotikten siber suçlara kadar 339 organize suç örgütü çökertildi. Ancak raporda, uyuşturucu kaynaklı olayların endişe verici boyuta ulaştığı ve sahadaki gerçekliğin “düşüş” açıklamalarıyla tam örtüşmediği vurgulandı.

OLAYLARIN MERKEZ ÜSSÜ MARMARA

2025’e damga vuran diğer unsurlar ise akran cinayetleri, çeteleşme ve belediye başkanlarına yönelik gözaltı ve tutuklamalar oldu. Şiddet olaylarının merkez üssü yine nüfus yoğunluğuyla Marmara Bölgesi oldu. Başı İstanbul ili çekti. Güneydoğu Anadolu başta Şanlıurfa olmak üzere ikinci sıradaydı. İç Anadolu’da ilk sırada Ankara yer aldı. Karadeniz’de ise yine Samsun baştaydı.

Haberle İlgili Daha Fazlası