Beşiktaş'ın zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı İngiliz golcü Tammy Abraham'a, Premier Lig ekiplerinin ilgisi sürerken; şu ana kadar siyah-beyazlılara ulaşan resmi bir teklif olmadığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın sezon başında Roma'dan kadrosuna kattığı Tammy Abraham ile ilgili transfer dedikoduları devam ediyor. İngiliz basını, Aston Villa'nın golcü futbolcu ile ciddi şekilde ilgilendiğini yazdı. Premier Lig'den farklı ekiplerinin de 28 yaşındaki santrfor için devrede olduğu iddia edildi.

HT Spor'da yer alan habere göre; siyah-beyazlı yönetim, şu ana kadar kendilerine herhangi bir teklifin ulaşmadığını vurguladı. Beşiktaş'ta İngiliz golcü ile ilgili transfer haberleri merakla takip edilirken, serbest kalma bedeli de belli oldu.

Tammay Abraham -Serdal Adalı

30 MİLYON EURO'LUK SERBEST KALMA MADDESİ

Siyah-beyazlılar, Abraham için sözleşmeye "30 milyon euroya serbest kalır" maddesi ekletmişti.

Beşiktaş'ın 2 milyon euro kiralama bedeli ve 13 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu karşılığında transfer ettiği Tammy Abraham, 24 maça çıkarken 12 gol attı ve 3 asist yaptı.

