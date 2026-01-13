Beşiktaş ocak ayı transferlerini art arda patlatmaya hazırlanıyor. Agbadou ile anlaşmaya varıldı, Wolverhampton’la son görüşmeler yapılıyor. Danimarkalı kaleci Jörgensen için kulübü Chelsea ikna edildi. Lucas Piton için de Vasco de Gama’nın inadı kırıldı…

MURAD TAMER - Beşiktaş ocak ayı transferlerini üst üste patlatmaya hazırlanıyor. İlk hedef stoper transferi ve bu doğrultuda uzun süredir Emmanuel Agbadou için görüşmeler yapılıyordu. Fildişi Sahilli oyuncu ile 3,5 yılık anlaşmaya varıldı. Başkan Serdal Adalı, Agbadou’nun kulübü Wolverhampton ile son pazarlıkları yapıyor. Oyuncu en baştan beri Beşiktaş’a gelmek istediğini ifade etmişti. Siyah beyazlıların bu transfer için yaklaşık 12 milyon avro ödeme yapacağı öğrenildi. Kaleci transferinde de mutlu son yakın.

YENİDEN PİTON

Chelsea’nin Danimarkalı eldiveninin kiralanması için anlaşmaya varıldı. İngiliz devi, oyuncuyu bonservisiyle vermek istemediği için görüşmeler uzamıştı. Beşiktaş, kiralık sözleşmesinin 1,5 senelik olması için bastırıyor. Chelsea ise sezon sonuna kadar olması için diretse de hafta sonuna kadar anlaşmanın tamamlanması bekleniyor. Sol bek transferinde kulübü Vasco de Gama son anda problem çıkarınca Tavares gündeme gelmişti. Brezilya Serie A ekibi 10 milyon avroluk inadından vazgeçince başarılı sol bek için de kapılar ardına kadar açıldı.

ASTON VİLLA BASTIRIYOR

Tammy Abraham’ı kadrosuna katmak isteyen Aston Villa, Beşiktaş’a yeni bir teklifle geldi. İngiliz kulübü, golcü oyuncuya karşılık Evann Guessand’ı takasta kullanmayı önerdi. Santrforda ve her iki kanatta görev yapabilen 24 yaşındaki Fransız oyuncu bu sezon 19 maçta iki gol attı, bir de asist yaptı.

DEMİR EGE BIRAKILMADI

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz için 5 milyon avroluk teklif yapan Braga’ya olumsuz cevap verdi. Siyah beyazlı yönetimin, 21 yaşındaki oyuncu için 10 milyon avro bonservis bedeli beklediği öğrenildi. Genç oyuncu geçen sezon Portekiz’de kiralık olarak forma giymişti.

CORİNTHİANS’A GİTTİ

Beşiktaş ile yollarını ayıran Gabriel Paulista’nın yeni takımı belli oldu. Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians, tecrübeli savunma oyuncusu ile sözleşme imzaladı. Ailevi sebepler dolayısıyla Beşiktaş’tan ayrılan 35 yaşındaki stoperin bir yıllık imza attığı açıklandı.

