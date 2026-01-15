Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası C Grubu ikinci haftasında Ankara Keçiörengücü'nü 3 golle mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu. Kupada yollarına devam etmek istediklerini ve iyi bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını söyleyen Yalçın, transferde büyük aşama kaydettiklerini belirterek net bir tarih verdi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ CAMİASI OLARAK MEMNUNUZ"

Kupada devam etmek istediklerini söyleyen Yalçın, "Çocukların konsantrasyonu iyiydi, bence iyi bir maç oynadık. Kupada devam etmek istiyoruz. Oyundan ve skordan Beşiktaş camiası olarak memnunuz." diye konuştu.

"2-3 OYUNCU GELECEK"

Transfer çalışmalarına hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Devre arası transferleri kolay olmuyor. 5 oyuncu ile yolları ayırdık. Gelecek planlamamızda olmayan isimleri gönderdik. Paulista ailesel sorunlar nedeniyle ayrıldı. Finale geldiğimiz 2-3 oyuncu var. Önümüzdeki hafta sonuna kadar 2-3 oyuncu transferini becerebiliriz diye tahmin ediyorum. Rakamlar yüksek ama gelecek sezon aramızda oyuncular istiyoruz. Finale geldik gibi, çok büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta 2-3 oyuncu gelecek." dedi.

