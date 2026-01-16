Wilfred Ndidi'ye İspanya'dan sürpriz talip: Transfer planı ortaya çıktı
La Liga ekibi Valencia, Wilfred Ndidi'yi devre arasında kadrosuna katmak için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Nijeryalı orta saha oyuncusu için geçtiğimiz ağustos ayında 8 milyon euro bonservis ödemişti.
- Valencia'nın, Ndidi için kısa süre içinde Beşiktaş'a resmi teklif yapması bekleniyor.
- Valencia, Ndidi'yi kiralamayı planlıyor ve tecrübeli futbolcunun sözleşmesine satın alma opsiyonu eklemek istiyor.
- Ndidi'nin piyasa değeri 10 milyon euro.
- 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.
Valencia, geçen yaz da ilgilendiği Wilfred Ndidi'yi transfer listesinin ilk sırasına yazdı. Nijeryalı futbolcu için kısa süre içinde Beşiktaş'a resmi teklif yapılması bekleniyor.
KİRALAMA PLANI VE SATIN ALMA OPSİYONU
İspanyol basınından Tribuna Deportiva'nın haberine göre; ekonomik dengeleri gözeterek hareket eden Valencia, Ndidi için kiralama teklifi ile Beşiktaş'ın kapısını çalacak.
La Liga temsilcisinin, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istediği oyuncunun sözleşmesine, sezon sonu devreye girecek 'satın alma opsiyonu' maddesi ekletmek istediği belirtildi.
BEŞİKTAŞ KARNESİ
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.