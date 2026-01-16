La Liga ekibi Valencia, Wilfred Ndidi'yi devre arasında kadrosuna katmak için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Nijeryalı orta saha oyuncusu için geçtiğimiz ağustos ayında 8 milyon euro bonservis ödemişti.

Valencia, geçen yaz da ilgilendiği Wilfred Ndidi'yi transfer listesinin ilk sırasına yazdı. Nijeryalı futbolcu için kısa süre içinde Beşiktaş'a resmi teklif yapılması bekleniyor.

KİRALAMA PLANI VE SATIN ALMA OPSİYONU

İspanyol basınından Tribuna Deportiva'nın haberine göre; ekonomik dengeleri gözeterek hareket eden Valencia, Ndidi için kiralama teklifi ile Beşiktaş'ın kapısını çalacak.

La Liga temsilcisinin, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istediği oyuncunun sözleşmesine, sezon sonu devreye girecek 'satın alma opsiyonu' maddesi ekletmek istediği belirtildi.

Serdal Adalı- Wilfried Ndidi

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.

