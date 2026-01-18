Tottenham’ın tecrübeli savunmacısı Ben Davies, West Ham United ile oynanan karşılaşmada yaşadığı ciddi sakatlık sonrası hem sahadaki oyuncuları hem de tribünleri endişelendirdi. Mücadelenin henüz ilk bölümünde yaşanan talihsiz pozisyon maçın önüne geçti.

İngiltere Premier Lig 22'nci haftasında karşı karşıya gelen Tottenham ve West Ham karşılaşmasının henüz 15'inci dakikasında West Ham kaptanı Jarrod Bowen’a yaptığı müdahale sırasında kayarak topa hamle yapan Ben Davies, pozisyonun ardından büyük acı içinde yerde kaldı. Bowen pozisyonu sakatlık yaşamadan atlatırken, Galli savunmacının uzun süre yerden kalkamaması sahada paniğe sebep oldu.

SAHAYA SAĞLIK EKİPLERİ GİRDİ

Yaşanan sakatlığın ardından Tottenham sağlık ekipleri hızla oyun alanına girdi. 32 yaşındaki futbolcuya sahada oksijen desteği sağlanırken, sakatlanan bacağı sabitleyici aparatla desteklendi. Deneyimli savunmacı, yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle saha dışına alındı.

Ben Davies, yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi ve 19'uncu dakikada oyundan alındı. Tottenham Teknik Direktörü, Davies’in yerine sol bek pozisyonunda Djed Spence’i sahaya sürdü.

TARAFTARLARDAN DESTEK MESAJLARI

Talihsiz sakatlığın ardından Tottenham taraftarları sosyal medyada Ben Davies için destek mesajları paylaştı. Bazı taraftarlar, yaşanan sakatlığın tecrübeli futbolcunun kulüp kariyeri ve yaklaşan uluslararası turnuvalar açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine dair endişelerini dile getirdi.

MAÇTA GERİYE DÜŞTÜLER

Tottenham, Davies’in sakatlandığı dakikalarda Crysencio Summerville’in şutunda yaşanan bir yön değişikliği sonucu West Ham karşısında 1-0 geriye düştü. Karşılaşmanın önüne geçen sakatlık, gecenin en çok konuşulan anı oldu.

