Real Madrid döneminden eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun Al-Hilal tercihi sebebiyle tepki gösterdiği Karim Benzema, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta şov yaptı.

Karim Benzema'nın, 2023'ten beri formasını giydiği Al-Ittihad'dan bir diğer Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e transferi gündem olmaya devam ediyor.

38 yaşındaki yıldız, Al Hilal kariyerine harika bir başlangıç yaptı. Benzema, Suudi Arabistan Pro Lig'in 21'inci haftasında Al Okhdood'u deplasmanda 6-0 mağlup ettikleri maçta 3 gol kaydetti.

Karim Benzema - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Bu sonuçla lider Al Hilal, ligde puanını 50'ye yükseltti. Bir maçı eksik olan 46 puandaki Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr, 6 Şubat Cuma günü TSİ 20:30'da Youssef En-Nesyri'li Al Ittihad'ı ağırlayacak.

