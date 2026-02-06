SPOR SERVİSİ
Karim Benzema'dan Cristiano Ronaldo'ya gözdağı: İlk maçında gol şov
Real Madrid döneminden eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun Al-Hilal tercihi sebebiyle tepki gösterdiği Karim Benzema, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta şov yaptı.
Karim Benzema, Al-Hilal formasıyla çıktığı ilk maçta hat-trick yaptı..
- Karim Benzema, Al-Hilal'in Al Okhdood'u 6-0 mağlup ettiği maçta 3 gol kaydetti.
- Cristiano Ronaldo, Real Madrid döneminden eski takım arkadaşı Benzema'nın Al-Hilal tercihine tepki göstermişti.
Karim Benzema'nın, 2023'ten beri formasını giydiği Al-Ittihad'dan bir diğer Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e transferi gündem olmaya devam ediyor.
38 yaşındaki yıldız, Al Hilal kariyerine harika bir başlangıç yaptı. Benzema, Suudi Arabistan Pro Lig'in 21'inci haftasında Al Okhdood'u deplasmanda 6-0 mağlup ettikleri maçta 3 gol kaydetti.
Bu sonuçla lider Al Hilal, ligde puanını 50'ye yükseltti. Bir maçı eksik olan 46 puandaki Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr, 6 Şubat Cuma günü TSİ 20:30'da Youssef En-Nesyri'li Al Ittihad'ı ağırlayacak.
