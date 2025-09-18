Trump'tan Gazze ve Rusya açıklaması! ''Putin beni hayal kırıklığına uğrattı''

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail işgali altında bulunan Gazze'deki son durum ve Rusya'ya yönelik açıklamalarda bulundu.

Trump, "Ukrayna’daki savaşın Putin ile olan ilişkimden dolayı kolay çözüleceğini düşünüyordum fakat Putin beni hayal kırıklığına uğrattı. Beni gerçekten büyük bir hayal kırıklığına uğrattı." dedi. Putin'in son zamanlarda gerçek yüzünü gösterdiğini belirten ABD Başkanı, ''Bu barış isteyen birinin davranışları değil."şeklinde konuştu.

Trump, "ABD ve İngiltere çok yakın müttefiktir. Teknoloji anlaşması, ABD ve İngiltere'nin bir sonraki büyük teknoloji devrimine yan yana öncülük etmesini sağlayacak." ifadelerinde bulundu. "AFGANİSTAN'DAKİ BAGRAM HAVA ÜSSÜ'NÜ GERİ ALMAYA ÇALIŞIYORUZ" ABD Başkanı Donald Trump, "Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nü geri almaya çalışıyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri, Çin’in nükleer silahlarını yaptığı yerin bir saat uzağında olması." dedi. "FİLİSTİN DEVLETİNİN TANINMASI KONUSUNDA BAŞBAKANLA AYNI FİKİRDE DEĞİLİM" Trump, "Filistin devletinin tanınması konusunda Başbakanla aynı fikirde değilim. Bu nadir anlaşmazlıklardan biri." dedi. ''İSRAİL VE GAZZE'NİN DURUMUNU DA ÇÖZECEĞİZ''

''İsrail ve Gazze'nin de durumu karışık evet ama onu da çözeceğiz. Şu ana kadar 7 savaş bitirdik.'' şeklinde konuşan ABD Başkanı, "Orta Doğu'daki insani felaketi sona erdirmek için birlikte çalışıyoruz." dedi.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze'deki durumun tahammül edilemez düzeyde olması nedeniyle barışa ve bir yol haritasına ihtiyaç duyulduğu konusunda hemfikir olduklarını belirterek, Filistin devletinin tanınmasının bir barış planı kapsamında ele alınması gerektiğini belirtti.