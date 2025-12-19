Beşiktaş'ta uzun süredir maçlarda yer almayan Portekizli hücumcu Rafa Silva, Nevzat Demir Tesisleri’ne gelerek Çaykur Rizespor maçı öncesi siyah beyazlı takımla birlikte kampa girdi.

Beşiktaş'ta son olarak Fenerbahçe derbisinde forma giydikten sonra takımdan ayrılmak istediğini belirtip maçlara çıkmayan Rafa Silva ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

RAFA KAMPA KATILDI

Beşiktaş'ta takımla son antrenmana katılmayan Portekizli hücumcu Rafa Silva, Rizespor mücadelesi öncesinde takıma döndü.



Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre; Rafa Silva, Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek Çaykur Rizespor maçı için takımla birlikte kampa girdi.

SERGEN YALÇIN: HAZIR OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Trabzonspor mücadelesi öncesi konuşan Sergen Yalçın, "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız kadroya, problem yok." ifadelerini kullanmıştı.

8 GOLE KATKI YAPTI

Siyah beyazlılarla olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon 16 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

