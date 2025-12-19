Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'deki görevine geri dönme kararı alan Teknik Direktör Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'deki görevinden 15 Aralık'ta görevinden istifa eden Teknik Direktör Burak Yılmaz ile tekrar anlaşmaya vardı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Kırmızı siyahlılara geri dönen Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Küfür olayını tüm taraftara mal etmediğini belirten Yılmaz, "Birkaç kişinin yaptığı münferit eylemi asla taraftarımızın tamamına mal etmiyorum. Taraftarımızın beni sevdiğini, desteklediğini, her zaman arkamda olduğunu biliyorum. Bugün şehre adım attığımız andan itibaren, kişisel tüm düşüncelerimizi geride bırakarak odaklandığımız tek hedef; kulübümüzün başarısı ve bu armaya gönül veren taraftarlarımızın mutluluğudur." dedi.

GAZİANTEP FK'DEN AÇIKLAMA

Kulüpten "Kaldığımız yerden devam, Gaziantep Yılmaz" başlıklı paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İmza attığı günden bu yana kulübümüzde büyük bir özveriyle çalışan ve takımımızın başında oldukça başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Burak Yılmaz ile kısa bir ayrılığın ardından yeniden anlaşmaya varılmıştır. Sayın Burak Yılmaz ve ekibine, bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında süre gelen başarılarının devamını diliyoruz."

Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 1-0 mağlup oldukları Göztepe maçının ardından 2 hafta sonra takımın başında olmayacağını açıklamış ve ertesi gün de görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası