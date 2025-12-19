Altın, 2025 yılında küresel belirsizliklerin etkisiyle tarihi zirveleri test ederken yatırımcının yeniden gözdesi oldu. Uzmanlar, güçlü yükselişin 2026’da da devam edebileceğine dikkat çekiyor.

Altın piyasası 2025 yılında son yılların en dikkat çekici performanslarından birine sahne oldu. Art arda gelen rekorlarla yatırımcısını sevindiren sarı metal, piyasaya yeni girmek isteyenler için ise temkinli bir bekleyişe neden oldu. Küresel ekonomide artan belirsizlikler, yatırımcıların rotasını yeniden “güvenli liman” olarak görülen altına çevirmesine yol açtı.

CNN Türk'te konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Gürkan Aydoğan, bu yükselişin arkasındaki dinamiklere dikkat çekti.

Yıl boyunca sert fiyat hareketlerinin yaşandığı altın piyasasında, ons altın 4 bin 381 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Aydoğan, "Euro rezervini geçen bir dünyada artık altın rezervi ön plana çıktı. Altın, TL bazında da yüzde 100’e yakın getiri sağladı. 2025’in ilk çeyreğinde özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeleri nedeniyle ciddi bir belirsizlik ortamı oluştu. Bu belirsizlik altına talebi artırırken, borsalarda satışlar yaşandı. Jeopolitik gerginliklerin artması ve FED’in faiz indirimi süreci de kıymetli metallere olan ilgiyi ciddi şekilde yükseltti." ifadelerini kullandı.

2025’te yalnızca bireysel yatırımcılar değil, merkez bankaları ve büyük fonlar da altın alımlarını artırdı. Aydoğan, özellikle Çin başta olmak üzere Hindistan, Rusya, Türkiye ve Polonya merkez bankalarının rezervlerini güçlendirmek amacıyla altına yöneldiğini aktardı.

Doların küresel ölçekte zayıf seyri ve ekonomik risklerin devam etmesi, altına olan ilgiyi canlı tuttu. Güncel fiyatlara da değinen Aydoğan, “Gram altın şu anda yaklaşık 6 bin lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın 9 bin 810 liraya kadar yükseldi. Elimizdeki bir külçe altının değeri ise bugün itibarıyla yaklaşık 6 milyon TL.” d edi.

Uzman değerlendirmelerine göre altındaki yükseliş dalgası henüz sona ermiş değil. FED’in faiz indirim sürecini sürdürmesi ve küresel belirsizliklerin devam etmesi halinde, 2026 yılında da yeni zirvelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Aydoğan, “Trump faktörüyle birlikte tarife belirsizlikleri sürecek. Bu durum doları zayıflatırken, altın talebini artıracak. Bu nedenle 2026’nın da metal yılı olmaya devam edeceğini söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.