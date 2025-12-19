Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan model Şevval Şahin, konuya ilişkin paylaşım yaptı. İngiltere’de olduğunu belirten Şahin, “Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum” dedi.

Ünlü isimlerin adının geçtiği uyuşturucu soruşturmasının ikinci aşaması 18 Aralık’ta gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve oyuncu İrem Sak gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin’den açıklama: ‘Yeni görüyorum’

4 İSİM HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Hakkında gözaltı kararı bulunan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü’nün adreslerinde bulunamadığı öğrenildi. Yurt dışında oldukları tespit edilen Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

SERBEST BIRAKILAN İSİMLER

Gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız, Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Burada kan ve saç örnekleri alınan isimler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin’den açıklama: ‘Yeni görüyorum’

ADRESLERİNDE BULUNAMADILAR

Soruşturma kapsamında toplam 11 kişi hakkında yakalama kararı verildiği bildirildi. Yapılan tespitlerde Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli’nin yurt dışında bulunduğu, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü’nün ise adreslerinde olmadığı kaydedildi.

ŞEVVAL ŞAHİN’DEN AÇIKLAMA

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışında olduğu belirlenen Şevval Şahin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahin, hafta başında ailesiyle ilgili nedenlerle İngiltere’ye gittiğini belirtti ve hakkındaki haberleri yeni gördüğünü söyledi:

“Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere’ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum. Sevgiler herkese.”

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin’den açıklama: ‘Yeni görüyorum’

Haberle İlgili Daha Fazlası