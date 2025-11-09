Bursa'da sıcak saatler! Kuruyemiş fabrikasında yangın çıktı, ekipler müdahale ediyor

Kestel Barakfakih OSB Mahallesi 16. Cadde’de bulunan kuruyemiş fabrikasında saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Dumanları fark eden güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine, adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, yoğun duman altında yaklaşık 15 dakikalık hızlı bir müdahale ile yangını kontrol altına aldı. Alevlerin fabrikanın tamamına sıçraması son anda önlendi.

Yangın sonrası fabrikanın bazı bölümlerinde hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Soğutma çalışmalarının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.