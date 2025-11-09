Bursa'da sıcak saatler! Kuruyemiş fabrikasında yangın çıktı, ekipler müdahale ediyor
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bursa’nın Kestel ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kuruyemiş fabrikasında sabaha karşı çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede fabrikanın üretim bölümünü sardı, olay yerine 8 ayrı istasyondan toplam 16 itfaiye aracı ve çok sayıda personel sevk edildi.
Kestel Barakfakih OSB Mahallesi 16. Cadde’de bulunan kuruyemiş fabrikasında saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
YANGIN SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Dumanları fark eden güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine, adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, yoğun duman altında yaklaşık 15 dakikalık hızlı bir müdahale ile yangını kontrol altına aldı. Alevlerin fabrikanın tamamına sıçraması son anda önlendi.
Yangın sonrası fabrikanın bazı bölümlerinde hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Soğutma çalışmalarının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş