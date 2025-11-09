Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kocaeli'de 6 kişiye mezar olan yangının çıkış anına ait görüntüler ortaya çıktı

Kocaeli'de 6 kişiye mezar olan yangının çıkış anına ait görüntüler ortaya çıktı

- Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin can verdiği parfüm dolum tesisinde çıkan yangının ilk anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Saniyeler içerisinde yükselen dumanlar ve patlama sesleriyle birlikte bölgede yaşanan panik anları saniye saniye kameralara yansıdı. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkışından sadece 2 dakika sonra olay yerine ulaşması da dikkatlerden kaçmadı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişiye mezar olan parfüm dolum tesisinde çıkan yangının ilk anları ortaya çıktı.

ÖNCE DUMANLAR SONRA PATLAMA

Yangının ilk anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, tesisten yükselen dumanların kısa sürede patlamaya dönüştüğü anlar yer aldı. Patlama sesiyle birlikte çevrede büyük panik yaşandığı, bazı vatandaşların araçlarına koştuğu, bazılarının ise meraklı gözlerle olayı izlediği görüldü.

İTFAİYE 2 DAKİKA İÇİNDE BÖLGEYE ULAŞTI

Büyük korku ve paniğin yaşandığı o anlar saniye saniye kaydedildi. Ayrıca, itfaiye ekiplerinin yangının çıkış anından sadece 2 dakika sonra bölgeye ulaşması dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Acı olay, 8 Kasım sabahı saat 09.00 sıralarında Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 2 katlı parfüm dolum tesisinde meydana gelmişti. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, içerideki kimyasal maddeler sebebiyle kısa sürede büyüyerek tüm binayı sarmıştı.

Alevler, tesisin hemen yanında bulunan binanın çatısına da sıçramış, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Yangında içeride bulunan 6 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 7 kişi de yaralanmıştı.

