Kocaeli'de parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kocaeli&#039;de parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm imalatı yapılan bir depo alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde parfüm imalatı yapılan bir depoda saat 09.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, iki katlı iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü ancak içerde işçilerin olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kocaeli'de parfüm deposu alev alev! Ekipler olay yerinde - 1. Resim

"İÇERDE 5-6 KİŞİ OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR"

Olayın ilk yaşandığı anda yanan bir işçiyi hortumla söndürdüğünü söyleyen mahalle sakini Mehmet Düzgüner, "Patlama oldu, dışarı çıktığımda birinin yandığını gördüm. Bahçedeki hotumla adamı söndürdüm. İçerden sesler geldi ancak ateşten içeri giremedim. İçerde 4-5 kişi olduğunu söylüyorlar. İçerde bağırma sesleri geliyordu ancak içeri giremedim" dedi.

Kocaeli'de parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti - 2. Resim

ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Öte yandan bir kişinin de yaralı olduğu ifade edildi.

Aktaş, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Bahis operasyonunda çarpıcı detay! Korner direğiyle darbedilen hakem de gözaltındaMimar Sinan’ın unutulan köprüsü! 470 yıllık eser çöplerin arasında can çekişiyor
