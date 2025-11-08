Kocaeli'de parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti

Alevler, iki katlı iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü ancak içerde işçilerin olduğu bilgisine ulaşıldı.

"İÇERDE 5-6 KİŞİ OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR" Olayın ilk yaşandığı anda yanan bir işçiyi hortumla söndürdüğünü söyleyen mahalle sakini Mehmet Düzgüner, "Patlama oldu, dışarı çıktığımda birinin yandığını gördüm. Bahçedeki hotumla adamı söndürdüm. İçerden sesler geldi ancak ateşten içeri giremedim. İçerde 4-5 kişi olduğunu söylüyorlar. İçerde bağırma sesleri geliyordu ancak içeri giremedim" dedi.

ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Öte yandan bir kişinin de yaralı olduğu ifade edildi.

Aktaş, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.