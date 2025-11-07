Polis 165 saatlik görüntü izledi, 4 kişi tutuklandı! Kocaeli'deki saldırının azmettiricisi cezaevinde çıktı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, bir sanayi sitesindeki iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan saldırı emrini veren kişinin cezaevinde olduğu öğrenildi...
1 Kasım’da Gölcük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinin kurşunlanmasının ardından polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.
POLİS 165 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLEDİ
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırının faillerini tespit edebilmek için 87 farklı işletmeye ait 39 güvenlik kamerasından toplam 165 saatlik görüntüyü inceledi.
AZMETTİRİCİ CEZAEVİNDE ÇIKTI
Yapılan detaylı inceleme sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin Gebze’den Gölcük’e geldikleri, olayın hemen ardından yeniden Gebze’ye döndükleri tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, saldırıyı E.K. ve B.E.’nin gerçekleştirdiğini, F.K., Ş.N.K. ve Ç.K.’nin olaya karıştığını, cezaevinde bulunan M.E.’nin ise azmettirici olduğunu belirledi.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Polis ekipleri, 3 Kasım’da E.K., B.E. ve Ç.K.’yi, 4 Kasım’da ise Ş.N.K. ve F.K.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.K., B.E., Ç.K. ve F.K. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.