Polis 165 saatlik görüntü izledi, 4 kişi tutuklandı! Kocaeli'deki saldırının azmettiricisi cezaevinde çıktı

1 Kasım’da Gölcük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinin kurşunlanmasının ardından polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.

POLİS 165 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLEDİ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırının faillerini tespit edebilmek için 87 farklı işletmeye ait 39 güvenlik kamerasından toplam 165 saatlik görüntüyü inceledi.

AZMETTİRİCİ CEZAEVİNDE ÇIKTI

Yapılan detaylı inceleme sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin Gebze’den Gölcük’e geldikleri, olayın hemen ardından yeniden Gebze’ye döndükleri tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, saldırıyı E.K. ve B.E.’nin gerçekleştirdiğini, F.K., Ş.N.K. ve Ç.K.’nin olaya karıştığını, cezaevinde bulunan M.E.’nin ise azmettirici olduğunu belirledi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri, 3 Kasım’da E.K., B.E. ve Ç.K.’yi, 4 Kasım’da ise Ş.N.K. ve F.K.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.K., B.E., Ç.K. ve F.K. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.