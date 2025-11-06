Şanlıurfa'da evde silahlı çatışma! 1 ölü, 8 gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Gülabibey Mahallesi 31. Sokak'ta daha önceden husumetli iki grup arasında bir evde tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Deniz Örnik adlı kişinin başından vurularak olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Yapılan çalışmalarda çatışma sırasında olay yerinde bulunan 8 kişi, kısa sürede belirlenerek saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.